Emergenza coronavirus, tre giocatori del Betis positivi al Covid-19: salgono a sei i casi nel massimo campionato spagnolo

Tre giocatori del Betis sono risultati positivi al COVID-19. Continuano i test in Spagna per la ripresa del campionato e, come riportato da El Larguero, tre componenti della società andalusa sono risultati positivi al tampone.

Salgono a quota sei i casi in Liga: gli altri già noti, come riportato da TMW, sono Remiro (Real Sociedad), Yangel Herrera (Granada) e Renan Lodi (Atlético Madrid).