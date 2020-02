Emerson Juventus, l’agente: «Bianconeri interessati, decisione in estate»

Il procuratore di Emerson Palmieri, esterno in forza al Chelsea, ha parlato del possibile approdo del suo assistito alla Juventus

Intervenuto a juvenews.eu, l’agente di Emerson Palmieri, Luis Fernando Garcia, ha commentato le voci su un possibile trasferimento alla Juventus. Ecco le sue parole.

«Sappiamo bene dell’interesse della Juventus ma anche dell’Inter. Fino ad adesso non si è parlato di cessione con il Chelsea, né ci è giunta alcuna offerta ufficiale. Credo che fino a maggio non ci saranno offerte ufficiali da parte dei due club. In estate decideremo cosa fare».