Emerson Palmieri Lazio, c’è l’accordo col calciatore: si cerca quello con il Chelsea

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero trovato l’accordo con Emerson Palmieri, manca ancora quello col Chelsea

La Lazio vuole regalare a Maurizio Sarri anche il terzino sinistro. La richiesta dell’allenatore in merito è stata chiara: Emerson Palmieri, suo calciatore ai tempi del Chelsea, e la società sta lavorando per accontentarlo.

Come riportato da Il Tempo, la dirigenza biancoceleste avrebbe già trovato l’accordo con gli agenti dell’italo-brasiliano: in caso di approdo alla Lazio, il calciatore sarebbe disposto ad ridurre i suoi 3 milioni a stagione fino a 2,5 milioni come fatto lo scorso anno per trasferirsi al Lione. Resta però da convincere il Chelsea sulla formula della trattativa. I biancocelesti propongono un prestito con diritto di riscatto, i Blues vogliono l’obbligo così da non rischiare di ritrovarsi la prossima estate a dover trattare la cessione di un calciatore con un solo anno di contratto. Si tratta, ma la dirigenza spinge per Emerson Palmieri.

