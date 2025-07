Emerson Royal Flamengo, ufficiale il trasferimento dell’ex Milan: il comunicato del club

Emerson Royal Flamengo, adesso è ufficiale il trasferimento dell’ex Milan: il comunicato del club e i dettagli

Il Flamengo ha ufficializzato l’ingaggio di Emerson Royal, terzino destro di 26 anni, con un contratto valido fino a dicembre 2028. Il difensore, noto per la sua rapidità, forza fisica e ottime capacità difensive, rappresenta il secondo grande colpo del club carioca in questa finestra di mercato. Dopo aver militato in Europa per sei stagioni, Emerson torna in Brasile per rafforzare la squadra guidata da Tite e puntare a nuovi successi nazionali e internazionali.

Un profilo internazionale per il Flamengo

Nato a San Paolo il 14 gennaio 1999, Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, conosciuto come Emerson Royal, ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con Ponte Preta, esplodendo poi all’Atlético-MG (2018-2019). La sua carriera europea è iniziata con il Real Betis, dove ha collezionato 79 presenze, 5 gol e 10 assist. Dopo una breve esperienza al Barcellona (2019-2021), ha giocato per il Tottenham in Premier League (2021-2024), totalizzando 101 presenze con 4 gol.

Ultima tappa: Milan

Nel corso della stagione 2024-25 Emerson ha indossato la maglia del Milan, partecipando a 26 partite di Serie A, 22 delle quali da titolare. Nonostante i cambiamenti societari e tecnici, come l’arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e di Massimiliano Allegri in panchina, il terzino ha dimostrato grande maturità e versatilità, adattandosi ai diversi sistemi tattici.

Obiettivi ambiziosi con la maglia numero 22

Indosserà la maglia numero 22 del Flamengo, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla conquista della Copa do Brasil e della Libertadores. L’arrivo di un giocatore con esperienza europea e qualità tecniche evidenti conferma le ambizioni del club di Rio de Janeiro di consolidare la sua posizione di leadership nel calcio sudamericano.