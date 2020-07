Emery torna in Spagna: pronta la panchina del Villareal

Nonostante l’ottimo piazzamento conquistato dall’attuale allenatore, Javi Calleja, il Villareal ha deciso di chiamare Emery

Non è bastato il quinto posto conquistato da Javi Calleja per tenersi la panchina del Villareal. Secondo Marca, infatti, il club spagnolo sarebbe a un passo dall’affidare la guida tecnica della squadra a Unai Emery.

Tre Europa League vinte di fila con il Siviglia fra il 2014 e il 2016, le buone precedenti esperienze spagnole con Almeria (promosso in Liga nel 2007 e poi 8°), Valencia (3° nel 2011 e nel 2012), e poi ancora Spartak Mosca e Psg per 2 stagioni, con 1 Ligue1 vinta e 6 coppe nazionali, infine l’Arsenal dall’estate 2018, con la finale di Europa League persa contro il Chelsea di Sarri a Baku. Infine il pessimo inizio 2019-20, cacciato a fine novembre dopo 7 gare senza vittoria, un k.o. in Europa League in casa con l’Eintracht e già un 8° posto in Premier, lontano 8 punti dalla zona Champions. Ora a Vila-real Emery ha l’occasione di ripartire, dal campionato che conosce meglio, da un club solido e una rosa valida