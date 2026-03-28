Emiliano Sala, svolta nel caso tra Cardiff City e Nantes: sentenza attesa lunedì. Cosa succederà a 7 anni dalla morte dell’argentino

Emiliano Sala, lunedì è attesa la sentenza nel caso tra Cardiff City e Nantes. Cosa aspettarsi a 7 anni dalla morte dell’argentino

L’infinita battaglia legale che fa da triste strascico a una delle tragedie più dolorose del calcio moderno sta per giungere a uno snodo cruciale. A sette anni dalla scomparsa dell’attaccante argentino Emiliano Sala, il Tribunale Commerciale di Nantes si appresta a emettere la sua attesissima sentenza questo lunedì. Al centro del dibattimento c’è la complessa disputa finanziaria tra il Cardiff City e l’FC Nantes. Mundo Deportivo oggi ricostruisce l’intera vicenda.

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La tragedia del 2019

Il dramma si consumò nel gennaio del 2019, quando l’aereo privato su cui viaggiava il ventottenne Sala precipitò tragicamente nelle acque del Canale della Manica. L’attaccante era in volo verso il Galles per unirsi al Cardiff City, club che ne aveva appena formalizzato l’acquisto dal Nantes per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. Sala, purtroppo, non ebbe mai l’opportunità di indossare la maglia della sua nuova squadra.

La maxi-richiesta di risarcimento

Dal punto di vista puramente sportivo, il Tribunale di Arbitrato dello Sport (TAS) aveva già stabilito in passato che il trasferimento del giocatore era da considerarsi effettivo al momento dell’incidente. Tuttavia, la vertenza si è spostata in ambito civile ed economico: nel 2023, il Cardiff City ha intentato una causa chiedendo un massiccio risarcimento per la perdita di introiti e per gli ingenti danni subiti dalla società gallese a causa della morte del suo acquisto record.

Lo scontro sulle responsabilità

Le posizioni in aula sono diametralmente opposte.

• L’accusa del Cardiff. L’avvocato del club britannico, Olivier Loizon, punta il dito contro l’agente Willie McKay, sostenendo che abbia agito per conto del Nantes nell’organizzare il fatale volo. Secondo la tesi del Cardiff, McKay avrebbe agito con estrema negligenza e non poteva ignorare l’illegalità di quel viaggio. A prescindere dal guasto tecnico, sostengono, Sala non avrebbe mai dovuto trovarsi a bordo di quel velivolo.

• La difesa del Nantes. Il club francese respinge fermamente ogni addebito organizzativo. I suoi legali ricordano come l’unico soggetto penalmente condannato dai tribunali del Regno Unito sia stato David Henderson, l’organizzatore materiale del volo, ritenuto colpevole di aver ingaggiato un pilota privo delle necessarie qualifiche e autorizzazioni per il trasporto passeggeri.

La decisione di lunedì potrebbe mettere un punto a questa dolorosa disputa milionaria, o aprire la strada a nuovi ricorsi.