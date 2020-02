Emozione Real, Reinier non si trattiene e scoppia a piangere – VIDEO

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Real Madrid, Reinier non ha trattenuto l’emozione

Dopo Vinicius Jr e Rodrygo il Real Madrid ha presentato un’altra stella brasiliana dal futuro promettente: Reinier Jesus, centrocampista classe 2002, appena acquistato dal Flamengo. Il giovane giocatore è stato presentato ieri al Bernabeu non riuscendo a trattenere le lacrime mentre parlava dei sacrifici fatti per vestire la maglia delle merengues.

«È un giorno felice per me, un sogno che si avvera. Ho visto molto Cristiano Ronaldo, ero piccolo e guardavo i suoi video con papà. Kakà È un mito per me, mi ha anche augurato buona fortuna. Voglio fare la storia di questo club».