Empoli, Accardi: «I ragazzi l’hanno preparata bene, siamo pronti»

Pietro Accardi, ds dell’Empoli, ha parlato nel pre partita della sfida contro la Sampdoria: ecco le sue dichiarazioni

Il ds dell’Empoli Pietro Accardi ha presentato la sfida con la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport:

CONCENTRAZIONE – «Al di là che Torino è stata una vittoria storica e sono stati tre punti importanti. Però noi sappiamo che quello che conta in questo campionato sono le partite. Oggi conta la Sampdoria».

FORMA – «Stiamo bene, nei i ragazzi nel corso della settimana ho visto la voglia di ributtarsi subito in una nuova partita. L’hanno preparata bene, è stata una settimana di lavoro intensa e siamo pronti per scendere in campo».