Empoli, Accardi: «Ripresa Serie B? Sempre stati favorevoli»

Le dichiarazioni di Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, sulla ripresa del calcio dopo l’emergenza Coronavirus

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport, Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha commentato la decisione di far ripartire il campionato di Serie B.

«Noi siamo sempre stati per tornare a giocare, pur ovviamente con tutte le precauzioni del caso, in quanto il calcio rappresenta un’azienda importante per il Paese e con le condizioni giuste non si poteva pensare di non riprendere. La società Empoli Calcio dà lavoro a 150 famiglie. Fino a che non ci sarà un vaccino dobbiamo imparare a convivere con questa situazione».