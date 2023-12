Empoli, Andreazzoli: «Berisha? Capitano errori del genere, quando li fa il portiere è più vistoso»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida pareggiata contro il Lecce

PAROLE – «Un pizzico di rammarico, forse di più c’è. La squadra ha giocato bene soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo avevamo il freno a mano tirato. Non tutto scorreva bene. Nella ripresa la situazione è cambiata, siamo stati bravi anche a reagire. Abbiamo avuto tante occasioni per essere felici. Berisha? L’ho abbracciato negli spogliatoi, allora cosa dovrei fare con quelli che sbagliano un goal? Capitano errori del genere, quando li fa il portiere è più vistoso. Il portiere ha una grande responsabilità. Cambiaghi e Cancellieri? Sul primo siamo dovuti intervenire, non lo conoscevo su alcuni aspetti. Le cose, adesso, funzionano normalmente. Cancellieri ha fatto la sua prestazione, deve metterle a posto completamente per ritagliarsi uno spazio».