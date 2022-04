Empoli, Andreazzoli: «Mi aspetto sempre le stesse cose. I tifosi ci daranno la spinta»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro lo Spezia: le dichiarazioni

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Empoli-Spezia.

PARTITA – «Mi aspetto sempre lo stesso, sulla falsa riga delle domeniche precedenti. Idee chiare per quanto possibile ma con lo stesso piglio di Firenze. La squadra ha lavorato bene anche questa settimana e quindi i presupposti sono tutti positivi».

PROBLEMI IN DIFESA – «Abbiamo tre centrali per due posti, non ci lamentiamo. Saremmo stati più contenti di avere tutti a disposizione ma è andata così. Ci presentiamo con questi».

TIFOSI – «Sono importanti e lo hanno già dimostrato. A noi non capita spesso di avere contatto diretto con loro se non dentro lo stadio. Domenica scorsa siamo arrivati a Firenze e siamo stati invasi con il pullman. Ci ha fatto piacere e anche oggi ci daranno una spinta importante».