Empoli, Andreazzoli: «Roma è casa mia, il senso di appartenenza è forte»

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma. Le sue parole

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma. Le sue parole.

«Le ultime due gare hanno dato risposte favorevoli, per quella di oggi aspettiamo ancora. Roma è casa mia, il senso di appartenenza è forte. Vivendo dodici anni in famiglia è qualcosa di particolare. L’Aurelio di Taddei? Nel calcio certe volte si viene ricordato per delle stupidaggini che per le cose serie»,