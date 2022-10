Empoli, Zanetti: «Il nostro Scudetto la salvezza. Non dobbiamo perdere la fiducia nel lavoro»

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato a DAZN al termine della partita giocata contro l’Atalanta

«Vero Empoli? Si è visto in qualche partita, ci è mancata la continuità sotto questo punto di vista ma non dobbiamo perdere la fiducia in quello che facciamo. Dopo una settimana non semplice non posso dire nulla sull’atteggiamento dei miei ragazzi oggi».

OBIETTIVO – «Ogni stagione è diversa nei numeri, ma i conti si fanno alla fine. Il nostro Scudetto deve essere la salvezza».