Empoli, il presidente Corsi: «Abbiamo costruito un gruppo forte. Contro quella squadra meritavamo di più»

Le ultime sulle possibili cessioni societarie di alcuni club importanti in Serie A come il Monza. Tutti i dettagli e le evoluzioni in merito

«Viene dal Bronx, ha origini emiliane e, soprattutto, vuole il Monza. Il miliardario italo-americano Mario Gabelli sta trattando l’acquisto del club lombardo della Fininvest della famiglia Berlusconi. Il negoziato è ancora in corso e non è detto che vada in porto, ma il pretendente ha le carte in regola»: il Corriere della Sera mette in prima pagina la possibilità che il calcio italiano abbia un altro club in mani estere. Chi è Mario Gabelli? Ha 82 anni, è il fondatore e la guida di Gamco Investors, società di New York che oggi gestisce 31 miliardi di dollari e che lui ha da ben 48 anni. Possiede inoltre un patrimonio personale che sfiora i due miliardi.

Peraltro il Monza non sarebbe l’unico club di Serie A in procinto di cambiare proprietà. E se per il Genoa la comunicazione da parte della società statunitense 777 Partners è già arrivata, con l’ammissione che si sta lavorando per la cessione totale o parziale di quote nel breve medio-termine, è più sorprendete che anche l’Empoli stia cercando nuovi soci. Fabrizio Corsi non ha intenzione di uscire di scena, ma potrebbe cedere una parte importante della società, oggi più appetibile per i buoni risultati sportivi e per l’approvazione del progetto di restyling dello stadio Castellani.