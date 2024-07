Empoli, D’Aversa OTTIMISTA: «Ci sono QUESTI aspetti positivi, l’importante è la MENTALITÀ»

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, è intervenuto dopo l’amichevole vinta contro lo Spezia. Ecco le parole dell’ex tecnico del Parma.

EMPOLI – «Ci sono stati tanti aspetti positivi, considerando anche il carico di lavoro perchè eravamo all’ultimo giorno di questa fase del ritiro. Come dicevo di aspetti positivi ce ne sono tanti, ovviamente il risultato ma anche il fatto che i ragazzi pur nella difficoltà fisica per le gambe pesanti hanno cercato di riportare in campo quello che proviamo in allenamento. La nota negativa ovviamente è che si è fatto male Walu e possiamo solo auguraci ed auguragli che possa riprendere il prima possibile con noi».

MENTALITÀ – «Importante costruire la mentalità che si crea durante il lavoro quotidiano ed anche in queste partite qui, una mentalità che ci deve portare ad affrontare gli impegni ufficiali al meglio. Voglio evidenziare il fatto che la squadra in queste due partite non ha preso gol, un dato importante perchè vuol dire che questi ragazzi hanno il carattere giusto per quello che deve essere il nostro obiettivo. Siamo partiti a quattro, adesso la rosa si sta completando ed oggi abbiamo giocato a tre sfruttando Viti. Non è importante il sistema di gioco ma come si interpreta il modo di giocare. Il sistema lo fanno le caratteristiche dei giocatori, oggi per esempio abbiamo cambiato tra il primo ed il secondo tempo l’assetto tattico»