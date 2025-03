Empoli, D’Aversa umore positivo a metà: «Ecco cosa mi è piaciuto e cosa non, della partita contro il Como»

Nel finale di partita le dichiarazioni del tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa dopo il pareggio per 1-1 in casa del Como

Ha parlato nel post partita di Como-Empoli 1-1, trentesima giornata di Serie A, decisa dalle reti di Douvikas e Kouamé, Roberto D’Aversa, tecnico dei toscani.

Umore positivo per metà quello dell’allenatore che dichiara: «Soddisfatto della prestazione, ma non del risultato finale. Se vado ad analizzare la partita sulle occasioni da gol, potevamo sfruttarle meglio»

Poi prosegue: «Siamo stati bravi a pareggiare la partita, rimanendo in campo in maniera equilibrata. Dispiace quando sbagliamo un gol per imprecisione o sfortuna, ma si lascia andare. Mi fa arrabbiare invece quando lasciamo lì i gol per mancanza di cattiveria».