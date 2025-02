Empoli, D’Aversa dopo la vittoria sulla Juventus: «Grandissima partita dei ragazzi, hanno fatto la storia. Ora ci godiamo il risultato»

L’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato dopo la vittoria ai calci di rigore contra la Juventus in Coppa Italia. Le parole

Il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa, ha parlato nella conferenza stampa post partita della sfida di Coppa Italia vinta ai calci di rigore contro la Juventus di Motta. A seguire le sue parole.

MERITI – «Questi ragazzi sono venuti qui a fare una grandissima partita. Hanno scritto la storia di questo club. Ovviamente da domani dobbiamo pensare alla partita di Marassi contro il Genoa. Questa squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio e di poter arrivare alla salvezza. Ora dobbiamo lavorare e uscire dalla situazione in cui ci siamo ritrovati in campionato».

COME CARICARE LA SQUADRA – «I ragazzi hanno sempre avuto la giusta determinazione. Io non credo ci sia bisogno di caricare una squadra quando vieni a giocare contro la Juventus in uno stadio bellissimo. Io solo detto di viverla nella giusta maniera e che la squadra reagisse dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. Non era semplice fare la partita che abbiamo fatto e ci sarebbe stato del rammarico nel non passare il turno. Mi hanno stupito nella serenità nel tirare i rigori da veterani».

COPPA E CAMPIONATO – «Questa partita ci deve dare la spinta per il campionato. Nel calcio non bisogna aver paura, ma capire il momento, perchè abbiamo 7 giocatori fuori per infortunio. Noi dobbiamo essere consapevoli del nostro percorso. La salvezza per noi sarebbe un miracolo».

CREDERE NELLA COPPA – «Ora ci godiamo questo risultato. Il rientro di Ismaili ci permette di essere più aggressivi. Poi anche in campionato avevamo giocato bene e sfiorato il apri. La Juventus ha tanta qualità e abbiamo pensato di dare più aggressività possibile. il dispiacere è che abbiamo rischiato di compromettere una partita dove avremmo meritato prima dei rigori».