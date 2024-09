Empoli, D’Aversa: «Non basta partire BENE. La Juve è FORTISSIMA, per BATTERLA servirà QUESTO»

Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, sull’inizio di stagione dei toscani. Tutti i dettagli

Roberto D’Aversa ha parlato a Radio TV Serie A dell’inizio di stagione dell’Empoli.

INIZIO STAGIONE– «Guardando il calendario qualche preoccupazione poteva nascere. Siamo partiti forte ma quanto fatto non basta assolutamente e dobbiamo solo continuare a lavorare duramente ogni giorno, pensando ad un impegno per volta e cercando di fare il massimo in ogni singola gara. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e dobbiamo avere bene chiaro il percorso che ci aspetta, consapevoli delle difficoltà che potranno presentarsi. La squadra sta andando in campo da squadra, rispondendo a quanto ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Ai ragazzi chiedo di dare continuità a quanto fatto, a prescindere dai risultati che sono sempre conseguenza del lavoro settimanale e della prestazione. A loro chiedo di ricercare quest’ultima, perché se la prestazione arriva sarà più facile poi ottenere il risultato. L’approccio con la realtà Empoli? Ho trovato un ambiente familiare, dalla proprietà fino a tutti i tifosi che ci stanno facendo lavorare al meglio e con una cultura calcistica che difficilmente si trova da altre parti».

JUVE– «Affrontiamo la squadra che ha fatto tante operazioni importanti nell’ultima sessione di mercato, una squadra fortissima. Ci vorrà una prestazione oltre il 100%, dobbiamo lavorare per andare oltre e limitare gli errori».