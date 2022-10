Empoli, De Winter: «Contro la Juve voglio fare bene. Ho preso fiducia in queste ultime partite»

Koni De Winter, difensore dell’Empoli, ha parlato della Juventus e della Serie A sulle colonne di Tuttosport

RITORNO A TORINO – «Bella. E’ sempre bello giocare contro la tua… non ex squadra… la tua squadra che ti manda in prestito. E’ una partita molto importante e voglio fare bene. Quando è uscito il calendario una delle prime cose che ho fatto è stato controllare quando avremmo giocato contro la Juve».

GIOCARE IN SERIE A – «Bene. Ho cambiato squadra e livello, più alto della Serie C fatta con la Juve Under 23, ma mi trovo bene. In queste ultime partite poi ho preso fiducia, mi sento a mio agio in campo: è il momento perfetto per questa partita».

