Empoli, Henderson nel pre partita: «Siamo in pochi, daremo il massimo. Possiamo far male alla Roma»

Il centrocampista dell’Empoli Liam Henderson è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida del Castellani contro la Roma di questo pomeriggio ed ha parlato del momento della squadra. A seguire le sue parole.

LA PARTITA – «Siamo in pochi, però andiamo in campo per dare il nostro massimo».

POSIZIONE – «Da mediano, però a noi scozzesi piace giocare un po’ per tutto il campo e dare il cento per cento in ogni posizione».

ULTIME PARTITE – «Non abbiamo sbagliato niente, quando giochi contro le grandi squadre devi avere anche un po’ di fortuna. Andiamo in campo con l’intenzione di fare male alla Roma».