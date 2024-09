Empoli, il GIOVANE Mattia Huqi convocato in NAZIONALE. Ecco il comunicato ufficiale

Empoli, il GIOVANE giocatore azzurro Mattia Huqi è stato convocato nella NAZIONALE ALBANESE UNDER 19. Ecco il comunicato

Buone notizie in casa Empoli, il giovane giocatore azzurro Mattia Huqi, viste le prestazioni effettuate in Toscana, è stato convocato nella Nazionale Under 19 albanese. Ecco il COMUNICATO ufficiale.

🇦🇱 Mattia Huqi è stato convocato dalla nazionale Under 19 albanese per due gare amichevoli in casa della Turchia 🇹🇷 in programma il 6 ed 8 settembre alle ore 16.00 a Izmit