Empoli, il ritorno di Dionisi: «Mi prendo la responsabilità del passato, venderemo cara la pelle» - Calcio News 24

Il tecnico toscano torna sulla panchina dell’Empoli con un contratto fino al 2027: «Non sarà facile, ma vogliamo ritrovare identità e orgoglio»

L’Empoli riparte da una figura che ha già fatto la storia recente del club: Alessio Dionisi. Dopo una stagione avara di risultati e un avvio in salita, la società azzurra ha deciso di affidare la guida tecnica proprio a Dionisi, che torna sulla panchina dell’Empoli con la chiara ambizione di rivitalizzare un progetto che nell’ambiente toscano il tecnico conosce molto bene.

Dionisi, che aveva già condotto l’Empoli alla promozione in Serie A nella stagione 2020‑21, accetta la sfida con entusiasmo e un contratto che lo lega al club fino al giugno 2027. Il suo ritorno non è solo un semplice cambio alla guida tecnica: è la volontà della società di recuperare un’identità, una mentalità e uno stile che si erano persi negli ultimi mesi.

Il tecnico toscano non si tira indietro e – come lui stesso ha dichiarato – «si prende la responsabilità» di una situazione che richiede reazione. In un momento in cui l’Empoli deve ritrovare compattezza, solidità difensiva e idee chiare, Dionisi mette subito in chiaro che non cercherà alibi: vuole costruire un gruppo che rappresenti la squadra, la città, la tradizione azzurra. La frase «mi prendo la responsabilità del passato, venderemo cara la pelle» racchiude perfettamente il messaggio: non sarà un cammino semplice, ma l’Empoli non vuole arrendersi.

Il contesto in cui Dionisi ritorna è delicato. L’Empoli ha registrato un inizio di campionato con risultati insufficienti rispetto alle aspettative. La decisione di cambiare guida arriva non come un passo impulsivo, ma piuttosto come scelta strategica per dare ai giocatori e ai tifosi un nuovo segnale di fiducia e di ambizione. Dionisi conosce bene l’ambiente: sa cosa significa rappresentare l’Empoli e cosa vuol dire dover risalire. Sa anche che il campionato non concede tregua, che ogni partita conta e che la mentalità deve essere quotidiana.

In sintesi, l’Empoli con Dionisi torna al via di un nuovo capitolo: uno in cui il passato vissuto insieme può diventare trampolino per una rinascita. Il tecnico ha accettato la missione e ha dichiarato che sarà l’Empoli a combattere con orgoglio. Ora toccherà alla squadra, al suo carattere e al suo allenatore dimostrare che le parole possono tradursi in fatti.

