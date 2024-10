Grassi su Empoli Napoli: «Sarà una faticaccia per tutti, ma vogliamo fare bene»

Le parole del centrocampista dell’Empoli Grassi in vista della gara di oggi contro il Napoli di Antonio Conte

Ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell’Empoli Grassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della partita contro il Napoli.

LE PAROLE – «Sarà una faticaccia per tutti, il Napoli è una grande squadra e lo sta dimostrando. Dobbiamo essere bravi a essere compatti per riuscire a strappare un risultato importante per l’Empoli».