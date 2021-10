Empoli, Pinamonti: «Migliorato grazie a Conte. Ora voglio la doppia cifra»

L’attaccante dell’Empoli Andrea Pinamonti ha parlato dei suoi obiettivi stagionali con la maglia azzurra

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista della partita proprio tra gli azzurri e i nerazzurri.

OBIETTIVI – «Sono arrivato a Empoli con una consapevolezza maggiore rispetto agli altri prestiti. Anche grazie a Conte sono migliorato sotto l’aspetto mentale e oggi mi sento un giocatore diverso rispetto al passato. Qui c’è un ambiente bellissimo, mi hanno fatto sentire importante anche se arrivavo da una stagione dove avevo giocato poco. Mister Andreazzoli mi ha chiamato subito per dirmi che mi voleva in questa avventura. Spero di ripagare la fiducia arrivando alla doppia cifra di gol».

CONCORRENZA INTER – «Difficile trovare spazio quando davanti hai l’attacco più forte della Serie A, ma mi reputo fortunato: Lukaku e Lautaro, ma pure Sanchez, erano i primi a darmi consigli quando magari sbagliavo, mettendomi a disposizione la loro esperienza».

INZAGHI – «E’ arrivato con grande entusiasmo e ha subito instaurato un grande rapporto con tutti i giocatori. Gli auguro il meglio da questa stagione. Come tecnico e come persona mi ha davvero colpito».

EMPOLI – «Spero continuare sulla strada intrapresa, c’è una forte identità, come succede nelle grandi squadre. Non importa l’avversario, noi cerchiamo sempre di fare la nostra partita: è la strada giusta, quella che può farci togliere delle soddisfazioni».

