Empoli, Rebecca Corsi: «Il nostro modo di fare calcio è preso come modello»

Rebecca Corsi, vice presidente e amministratore delegato dell’Empoli, ha parlato della società a La Nazione. Le sue dichiarazioni:

«Un passo alla volta per proseguire il nostro percorso di crescita. Il nostro modo di fare calcio è visto come un modello da imitare. Vogliamo formare calciatori partendo dal settore giovanile e dallo sviluppo dei ragazzi. Non è facile ma vogliamo continuare a mettere qualcosa in più per continuare a portare avanti quello che facciamo».