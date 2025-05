Empoli, il peggior rendimento della storia azzurra. I dati sono abbastanza preoccupanti (vista la classifica) - Calcio News 24

Empoli, il rendimento peggiore nella storia della squadra azzurra. Ecco il rapporto andando indietro con le annate

L’Empoli può ancora salvarsi, ma è in caduta libera: soprattutto nel girone di ritorno passando dalla zona UEFA a quella per non retrocedere. Ecco i numeri preoccupanti raccolti da CalcioEmpoli.it.

RENDIMENTO EMPOLI – Mai, in questo formato, gli azzurri erano scesi sotto la soglia dei 30 punti a questo punto del torneo. Le annate peggiori, fino ad ora, avevano visto il club raccogliere 32 punti dopo 35 turni: è accaduto nel 2016/17, 2018/19 e 2023/24. Tuttavia, solo nel 2023/24 la squadra riuscì a conquistare la salvezza, mentre nelle altre due occasioni la retrocessione fu inevitabile. L’attuale dato rappresenta quindi un primato negativo netto e preoccupante, mai toccato prima. Nel confronto con le stagioni in formato ridotto, quelle a 18 squadre concluse alla 34° giornata, solo nel campionato 1998/99 l’Empoli fece peggio, chiudendo con 22 punti, ma in quel caso non si giocò la 35° giornata.