Empoli, Zanetti: «Eravamo a un passo dall’impresa. Gol Rebic? Rimessa dieci metri avanti»

L’analisi del tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti dopo la sconfitta patita nel recupero contro il Milan di Pioli

Le parole a DAZN di Paolo Zanetti dopo Empoli Milan:

ORGOGLIO –«Siamo orgogliosi di esserci giocati la partita con una squadra così forte. Anche i dettagli fanno la differenza, come la rimessa laterale da cui è nato il gol di Rebic battuta dieci metri più avanti. Sono quelle piccole cose che però possono complicarci ancora di più queste gare già dure».

EMPOLI MIO – «La sento mia totalmente, propone, lotta e deve migliorare come devo fare io. Tanti ragazzi provano ad emergere e io devo dimostrare il mio valore nella categoria. Abbiamo avuto le nostre occasioni e dobbiamo essere più concreti e cinici, oltre che più furbi visto che abbiamo dormito sul secondo gol. Serve lavorare sui dettagli. Al 93′ eravamo a un passo dall’impresa e ci siamo rilassati, quando si rimane in parità numerica in difesa con il Milan si prende gol. Cerchiamo di crescere e imparare dai nostri errori».