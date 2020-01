Emre Can al Borussia, parla il ds dei tedeschi: «Stiamo trattando» – VIDEO

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, non si nasconde e parla di Emre Can: ecco le sue parole

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha parlato in conferenza stampa. Tante le domande sul calciomercato, soprattutto in chiave Emre Can. Il centrocampista tedesco sembra molto vicino al ritorno in patria, anche ascoltando le parole del ds.

«Non è rimasto molto tempo. Non è un segreto che stiamo pensando a Emre Can, anche se non abbiamo preso ancora alcuna decisione».