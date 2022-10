Eredivisie, 11ª giornata in diretta streaming su Mola

Trasferte per Ajax e PSV, il Feyenoord in casa contro Burak Yilmaz: 11ª giornata di Eredivisie in diretta streaming esclusiva su Mola

Inizia l’11ª giornata di Eredivisie, la massima serie del calcio olandese è un’esclusiva di Mola (QUI il link per l’iscrizione gratuita). L’Ajax è in testa alla classifica con 25 punti, ma PSV (24), Feyenoord e AZ (entrambe a 23) sono in agguato. I risultati sembrano scritti: le prime quattro affrontano avversarie inferiori e sono favoritissime per portare a casa i tre punti. Ma lo sappiamo bene: l’Eredivisie è il campionato più pazzo del mondo, e potrebbe succedere di tutto.

Con il 7-1 all'Excelsior, l'Ajax ha riacquisito confidenza e soprattutto ha ritrovato una vittoria convincente. Ora, i lancieri proveranno a ripetere la prestazione di domenica scorsa sul campo dell'RKC Waalwijk, squadra che può impastoiare il gioco dell'Ajax. Con 14 punti e 20 gol segnati in 10 partite, la squadra di Oosting potrebbe essere un avversario scomodo, ma è nettamente inferiore ai campioni d'Olanda in carica.

Il PSV Eindhoven arriva sul campo del Groningen dopo una goleada rifilata all'Utrecht: 6-1 con tanto di doppietta del piccolo principe Xavi Simons. I ragazzi di van Nistelrooij, però, giovedì hanno perso a Londra contro l'Arsenal nel recupero della seconda giornata di Europa League. Contro una squadra dai grandi limiti difensivi come il Groningen (22 gol subiti e terza peggior difesa), i boeren devono tornare a vincere per seguire la scia dell'Ajax.

Al De Kuip di Rotterdam si prospetta un match frizzante tra Feyenoord e Fortuna Sittard. In casa, i Rotterdammers non hanno ancora subito gol, ma dall'altra parte c'è un bomber esperto come Burak Yilmaz che vuole sfatare questo tabù. Per i ragazzi di Arne Slot si tratta di una prova generale in vista della sfida alla Lazio di giovedì in Europa League.

L'AZ Alkmaar sembra avere la partita più scontata sulla carta. Gli Alkmaarders, reduci da una sconfitta contro il Feyenoord che li ha fatti passare da primi a quarti, vanno in trasferta sul campo dell'Excelsior. Lo stesso Excelsior che ne ha presi 7 contro l'Ajax e 6 contro il PSV. Occhio, però: la terza squadra di Rotterdam ha sempre fatto bella figura, tolte le partite contro le big. Il livello di attenzione degli uomini di Pascal Jansen non deve calare.

Gli impegni del weekend

Sabato 22 ottobre – ore 16:30 – Feyenoord vs Fortuna SIttard – telecronaca di Matteo Nigra

Sabato 22 ottobre – ore 18:45 – RKC Waalwijk vs Ajax – telecronaca di Enrico Zambruno+Paolo Rossi

Domenica 23 ottobre – ore 12:15 – Excelsior vs AZ Alkmaar – telecronaca di Giacomo Righetti

Domenica 2 ottobre – ore 14:30 – Groningen vs PSV – telecronaca di Luca Tumminello+Paolo Rossi