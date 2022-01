Eriksen Brentford, il tecnico Frank: «Opportunità incredibile, avrà un grande impatto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Brentford Frank ha parlato dell’arrivo in biancorosso di Eriksen

Thomas Frank, manager del Brentford, ai canali ufficiali del club ha parlato dell’arrivo in biancorosso di Christian Eriksen; che ha già allenato in passato quando dirigeva la Nazionale Under 17 della Danimarca.

LE PAROLE – «Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con Christian. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che l’ho allenato e da allora sono successe molte cose. Christian all’epoca aveva 16 anni ed è diventato uno dei migliori centrocampisti ad apparire in Premier League. Abbiamo colto un’incredibile opportunità per prendere un giocatore di livello mondiale a Brentford. Non si allena con una squadra da sette mesi, lo ha fatto da solo. Sta bene, ma dovremo rimetterlo in forma e non vedo l’ora di vederlo al lavoro e che torni ai suoi massimi livelli.

Al suo meglio, Christian ha la capacità di cambiare le partite. Riesce a trovare i passaggi giusti ed è una minaccia in zona gol. Ha anche un’ottima qualità nei calci piazzati, sia dagli angoli che dalle punizioni dirette. Christian porterà anche esperienza di calcio di alto livello al Club. Mi aspetto che abbia un impatto nello spogliatoio».