Eriksen: «Ecco come mi sono sentito grazie al vostro sostegno» – VIDEO

Christian Eriksen lancia un messaggio tramite i propri canali social. Il fantasista danese ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini negli ultimi mesi, spiegando le sue sensazioni nei loro confronti.

PAROLE – «E’ stato incredibile che così tante persone hanno sentito il bisogno di scrivermi o inviarmi fiori. Quello che è successo ha avuto un grande impatto verso tanta gente, che ha sentito il bisogno di farlo sapere a me e alla mia famiglia. Questo mia ha fatto felice. In ospedale continuavano a ripetermi che ne avrei ricevuti e ricevuti ancora di più. E’ stato strano, perchè non mi aspettavo che la gente mi avrebbe mandato dei fiori perchè io ero morto per cinque minuti. E’ stato piuttosto straordinario ed è stato un grande aiuto per me ricevere tutti questi regali. E la gente continua a scrivermi. Ho ringraziato coloro che ho incontrato di persona. Ho ringraziato i dottori, i miei compagni di squadra e i loro familiari in persona. Ma ci tengo a dire a tutti i tifosi che hanno mandato lettere, email o inviato fiori, o che venivano da me per strada sia in Italia che in Danimarca, che li ringrazio per il supporto».