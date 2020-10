Prima del match contro l’Islanda, Christian Eriksen ha parlato del suo arrivo in Italia e del rapporto che ha con Kjaer

Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di TV2 prima del match tra Danimarca-Islanda. Le sue parole.

«Le 100 presenze in nazionale? Sarà davvero una bella cosa anche se quando giochi non ci pensi. Kjaer? Mi ha aiutato tanto, parla correttamente italiano: gli ho chiesto un sacco di cose su come si vive in Italia».