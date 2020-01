Eriksen Inter, c’è l’accordo col giocatore: contratto fino al 2024. I dettagli

Eriksen Inter, il club nerazzurro ha un principio d’accordo col giocatore, pronto contratto fino al 2024. Manca quello col Tottenham

L’Inter continua a muoversi per strappare Christian Eriksen alla concorrenza. Secondo Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un principio d’accordo tra i nerazzurri e il giocatore del Tottenham.

Pronto, per lui, un contratto fino al 2024. Rimane tuttavia da discutere con gli Spurs, fermo nella richiesta di 20 milioni di euro. Al contempo si monitora la situazione di Vidal, in non ottimi rapporti con Valverde.