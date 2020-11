Eriksen Inter, Laudrup: «E’ finita? Magari sono informazioni dal club»

Michael Laudrup, ex calciatore danese di Lazio e Juventus, parla di Christian Erikesn e del futuro all’Inter. Le sue parole

«Non so se sia possibile tornare indietro. Certo, se continua a giocare così poco… Soprattutto, se la stampa locale, come per esempio la Gazzetta dello Sport, che è di Milano, inizia a scrivere che è già finita, forse certe informazioni arrivano anche dal club, no? A quel punto, potrebbe guardarsi attorno per cercare qualcosa di nuovo. Ma non è nemmeno facile trovare un club disposto a spendere un sacco di soldi per lui se gioca così poco».