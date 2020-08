Eriksen: «Mi ispiravo a Laudrup ma mi piaceva avere il mio stile»

Christian Eriksen ha parlato con un tifoso irlandese dell’Inter che ha vinto il concorso #MyFirstGame. Le parole del danese

Un tifoso dell’Inter di nazionalità irlandese ha avuto la fortuna di parlare con Christian Eriksen, vincendo il concorso #MiFirstGame in collaborazione con Lenovo. Queste le parole del centrocampista danese.

MODELLI D’ISPIRAZIONE – «La cosa più importante per me era giocare. Non avevo un modello o un idolo. Mi piaceva giocare a pallone. Poi da grande, quando sono diventato professionista, mi sono ispirato molto a Michael Laudrup, danese come me. Tutti nel mio Paese vogliono essere come lui, è stato il giocatore più forte del nostro Paese. Mi ispiravo un po’ a lui, ma già da piccolo sapevo che volevo avere il mio stile quindi non guardavo tantissimo gli altri».