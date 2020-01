Errore Irrati in Inter Atalanta: il fischietto sarà fermato per una giornata dopo la svista al Var sul mancato rigore per la Dea

Il grave errore commesso a San Siro sabato sera, nel corso della sfida tra Inter ed Atalanta, costa ad Irrati uno stop di una settimana da parte del designatore Rizzoli. Questa la “sentenza” riportata stamattina da La Gazzetta dello Sport.

Smentita, insomma, la tesi di un fallo commesso in precedenza da Zapata. Via libera, al contrario, per Rocchi che è stato penalizzato dalla svista del collega davanti alle telecamere.