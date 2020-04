eSerie A TIM: quadrangolare virtuale tra quattro calciatori. I dettagli

Quattro calciatori si sfideranno in uno speciale quadrangolare virtuale su Pes 2020. L’iniziativa di eSerie A TIM

Domani alle ore 16 andrà in scena il primo torneo “Waiting for eSerie A TIM – TIMVISION Players Challenge powered by PS4″. Quattro calciatori di Serie A si sfideranno in diretta streaming sul canale YouTube della eSerie A TIM e su TIMVISION in un quadrangolare tra Cagliari, Fiorentina, Sampdoria e Spal.

Il Cagliari schiererà il difensore Fabio Pisacane, la Fiorentina il difensore Pol Lirola, la Sampdoria il centrocampista Jakub Jankto e la Spal l’attaccante Andrea Petagna. I commenti sono affidati alle voci di Pierluigi Pardo e di Ivan Grieco.