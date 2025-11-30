Esonero Chivu, il tecnico dell’Inter rischia grosso? La situazione non lascia dubbi!

Esonero Chivu, il tecnico dell’Inter rischia grosso? Ecco la situazione attuale della squadra nerazzurra

La sfida all’Arena Garibaldi arriva in un momento decisivo per l’Inter e per Cristian Chivu, al centro del dibattito mediatico dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid. Pur non essendo una gara da dentro o fuori, il confronto di oggi rappresenta un passaggio chiave, perché un nuovo passo falso riaprirebbe con forza il tema dell’Esonero Chivu, un argomento che la società ha finora respinto con fermezza ma che resta sospeso nell’aria come un’ombra ingombrante. La trasferta in casa dei toscani, guidati da Alberto Gilardino, non emetterà una sentenza definitiva, ma offrirà un primo verdetto sul momento nerazzurro e sulla gestione tecnica dell’allenatore rumeno.

Nonostante la pressione crescente, un’analisi lucida delle ultime prestazioni suggerisce che evocare l’Esonero Chivu sia prematuro. Le due sconfitte sono maturate attraverso episodi sfavorevoli: a Madrid i nerazzurri hanno pagato un corner al 93’, dopo aver colpito più volte i legni; nel derby di campionato è stato un contropiede, unito alle parate decisive del portiere avversario, a indirizzare il risultato. Fino alla sosta, l’Inter aveva macinato numeri da prima della classe, con undici successi in dodici partite, confermando una solidità non scalfita da due inciampi consecutivi.

Chivu si mostra sereno proprio grazie ai dati: gli indicatori analitici dei gol attesi (xG) raccontano un’Inter che avrebbe meritato di più sia in termini realizzativi sia difensivi. La produzione offensiva resta elevata, mentre il rendimento sotto porta non ha premiato il volume creato. Allo stesso tempo, qualche incertezza di Sommer ha portato a subire più gol di quelli statisticamente giustificati.

Il club ha ribadito la fiducia nell’allenatore. Mercoledì scorso Beppe Marotta ha respinto ogni ipotesi di Esonero Chivu, sottolineando come il tecnico sia parte integrante del progetto nerazzurro “per molti anni”. Tuttavia, Chivu conosce bene il calcio italiano: un terzo ko consecutivo non genererebbe un licenziamento immediato, ma rischierebbe di erodere progressivamente il consenso interno ed esterno faticosamente conquistato.

Pisa, dunque, diventa uno snodo fondamentale. Per evitare che il tema dell’Esonero Chivu torni a farsi ingombrante, l’Inter ha bisogno di una reazione forte e immediata, che restituisca fiducia e stabilità a tutto l’ambiente.

