Esonero De Zerbi, il tecnico del Marsiglia esce allo scoperto! Svelato il suo futuro attraverso questo annuncio

Esonero De Zerbi, il tecnico del Marsiglia ha parlato così del suo futuro, ecco le sue dichiarazioni che non lasciano dubbi

Nelle ultime ventiquattr’ore, il maestrale che soffia su Marsiglia aveva portato con sé voci insistenti, pesanti come macigni: esonero imminente. Eppure, nel momento di massima pressione, Roberto De Zerbi ha scelto di alzare la voce e blindare la sua panchina con la solita, inconfondibile personalità. L’allenatore italiano, approdato sulla panchina dell’Olympique Marsiglia per portare la sua filosofia di calcio propositivo e dominante, ha rispedito al mittente ogni ipotesi di separazione anticipata. In un ambiente vulcanico come quello del Vélodrome, dove l’umore della piazza può cambiare nel giro di novanta minuti, De Zerbi ha tracciato una linea netta tra le indiscrezioni di stampa e la realtà del campo.

“Sono abbastanza forte per restare”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico sono un manifesto di resilienza. “Resto all’OM“, ha tuonato De Zerbi, spazzando via i dubbi. Ma è la prospettiva temporale a colpire maggiormente: “Sono abbastanza forte per restare almeno altri 5-6 anni all’Olympique Marsiglia“. Una frase che suona come una sfida aperta. L’ex allenatore di Sassuolo e Brighton non cerca vie di fuga. Al contrario, rilancia con un progetto a lunghissimo termine, chiedendo tempo e fiducia per costruire un ciclo vincente in una delle piazze più esigenti di Francia.

Il patto con la squadra e lo spettro dell’esonero

Il punto cruciale della difesa di De Zerbi riguarda il rapporto con lo spogliatoio. Spesso, quando un allenatore finisce sulla graticola, si parla di “gruppo perso”. Non è questo il caso, secondo il tecnico: “I giocatori sono con me”. Un’affermazione fondamentale per spegnere l’incendio mediatico divampato nelle ultime ore, che voleva la dirigenza pronta al ribaltone tecnico. De Zerbi assicura che il gruppo lo segue e crede nei suoi principi di gioco. Ora, però, dalle parole bisognerà passare ai fatti: il calendario non aspetta e l’OM ha bisogno di risultati immediati per trasformare questa promessa di fedeltà in una classifica solida. De Zerbi ha messo la faccia, ora tocca alla squadra rispondere sul campo.