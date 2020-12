Esonero Giampaolo, fiducia di Cairo a tempo per l’allenatore del Torino – VIDEO

Dopo la batosta con l’Udinese, il Presidente del Torino Cairo ha smontato l’ipotesi esonero per Giampaolo: squadra in ritiro, ma la pazienza non è infinita…

Esonero Giampaolo? Assolutamente no, almeno per ora. Il post-gara di Torino-Udinese è stato di gran lunga meno bollente della settimana granata, contraddistinta dalla contestazione del Filadelfia.

Eppure, il Presidente Urbano Cairo ha nuovamente confermato la fiducia al proprio tecnico, difeso a spada tratta malgrado la scadente prestazione. Di certo addirittura peggiore di parecchie altre, a certificare un inizio di stagione da incubo.

Dunque squadra in ritiro con l’obiettivo di preparare il mini ciclo fino a Natale: trasferte di Roma e Napoli inframezzate dalla sfida casalinga con il Bologna. Tre partite complicatissime, tre vette da scalare per provare disperatamente a rimettersi in carreggiata.

Se il numero uno granata non vuole sentire parlare di fiducia a tempo e scadenze (“Non è mica una yogurt…”), pare più che logico pensare che il primo, vero bilancio avverrà entro la fine del 2020. E a quel punto, il destino di Marco Giampaolo potrebbe riscriversi.