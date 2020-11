Esonero Iachini: tecnico sempre più in bilico. Prandelli in pole

Il pareggio della Fiorentina contro il Parma non giova alla posizione di Beppe Iachini sulla panchina viola. L’esonero non è da scartare

Beppe Iachini non può dormire sogni tranquilli. La Fiorentina ha pareggiato 0-0 al Tardini, non convincendo mai del tutto e con poca pericolosità. La posizione di Iachini è in bilico sulla panchina viola.

Sulla panchina viola potrebbe far ritorno Cesare Prandelli, che al momento sembra il sostituto più accreditato. Sotto contratto ancora Vincenzo Montella anche se sta attraversando un momento complicato a livello familiare. Lontani invece Sarri e Spalletti, ancora sotto contratto con Juve e Inter.