Esonero Maran: sono in corso delle valutazioni circa il futuro del tecnico sulla panchina del Cagliari. Le ultime

La vittoria in campionato del Cagliari manca da inizio dicembre e quella contro la Roma potrebbe essere la sconfitta che sancirà il divorzio tra Rolando Maran e i sardi.

Come riporta Sky Sport il presidente Giulini starebbe riflettendo in queste ore circa l’esonero del tecnico rossoblù. In pole position per sostituirlo ci sarebbero Andrea Stramaccioni e Max Canzi, che tanto bene sta facendo con la primavera del Cagliari.