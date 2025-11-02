Esonero Pioli, ore caldissime in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Lecce in casa. Riflessioni in corso, le ultimissime - Calcio News 24

Esonero Pioli: la panchina viola trema: la società valuta il futuro dell’allenatore dopo l’ennesimo ko in campionato

La Fiorentina attraversa un periodo particolarmente difficile, aggravato dall’ennesima sconfitta in campionato contro il Lecce. La società ha scelto di adottare il silenzio stampa, mentre al suo interno sono in corso valutazioni sulla posizione dell’allenatore Stefano Pioli. La mancanza di risultati e la situazione di classifica rendono inevitabili riflessioni sul futuro della guida tecnica.

A complicare ulteriormente il quadro c’è stata la recente separazione dall’ex direttore sportivo Daniele Pradè, che ha lasciato il club dopo un lungo percorso diviso in due cicli. La squadra viola si trova ora al penultimo posto della Serie A con soli 4 punti, e la sconfitta con il Lecce rappresenta la sesta battuta d’arresto stagionale. Una condizione che alimenta tensioni e incertezze all’interno dell’ambiente.

La delusione si è riversata anche tra i tifosi, che al termine della gara hanno manifestato la loro contestazione restando fuori dallo stadio. La Fiorentina, infatti, non ha ancora conquistato la prima vittoria in campionato e resta in una posizione critica, davanti soltanto al Genoa che però deve recuperare una partita. La pressione della piazza si somma così alle difficoltà sportive, rendendo il momento ancora più delicato. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

