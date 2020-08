Esonero Sarri: i retroscena di un addio già scritto

Esonero Sarri, i retroscena dell’addio: cos’è successo dopo l’eliminazione contro il Lione in Champions League

Sky Sport 24 ha svelato i retroscena relativi all’esonero di Maurizio Sarri. Il destino dell’allenatore toscano era già segnato, complice lo scarso feeling instaurato con il gruppo, e portava all’addio a fine stagione: l’eliminazione in Champions League per mano del Lione ha accelerato i tempi.

Dopo la bruciante eliminazione con i francesi, il club bianconero ha pre-allertato Andrea Pirlo. La Juve ha sondato anche altri nomi: Zidane rappresentava il sogno, per Inzaghi invece bisognava trattare con Lotito. Non c’era tempo sufficiente, per questo motivo si è voluto rischiare con un uomo che già conosceva l’ambiente bianconero. Pirlo è rimasto sorpreso della decisione, ma l’ha accolta con entusiasmo.