Esordio Gaich: prima con il Benevento per l’argentino

Partita difficile per il Benevento con Pippo Inzaghi che ordina la sostituzione in attacco: fa il suo esordio al Maradona Gaich

Il Benevento affronta uno dei pomeriggi più difficili della sua stagione in Serie A: il Napoli in totale controllo della gara non lascia scampo ai sanniti con il 2-0 siglato da Politano.

Pochi minuti dopo Inzaghi si gioca la carta Gaich: l’attaccante, arrivato a gennaio, fa il suo esordio in Serie A con la maglia del Benevento al posto di Lapadula al Diego Armando Maradona.