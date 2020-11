Gian Piero Gasperini butta nella mischia Aleksej Miranchuck: per il russo è la prima presenza della carriera in Serie A

L’Atalanta che va sotto contro l’Inter inserisce qualità nella gara del Gewiss Stadium. Gian Piero Gasperini infatti corre ai ripari e al 59′ inserisce Aleksej Miranchuck al posto di Malinovksi.

Prima presenza in carriera in Serie A per il russo, arrivato dalla Lokomotiv Mosca, che ha messo piede già in campo in Champions League segnando un gol splendido. Il russo ha talento.