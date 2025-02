Espanyol Real Madrid, passo falso delle Merengues, clamoroso ko nel finale: l’Atletico accorcia e sabato prossimo c’è il derby

Espanyol Real Madrid, clamoroso al Cornellà dove le Merengues cadono per 1-0: l’Atletico Madrid torna a -1 e sabato prossimo c’è il derby

Il Real Madrid cade clamorosamente a Barcellona contro l’Espanyol: le Merengues perdono 1-0, gol di Romero, tra le proteste dei madrileni che ne avevano chiesto l’espulsione per una brutta entrata su Mbappé, negli ultimi minuti, dopo che al Real è stato annullato un gol di Vinicius per un fallo ad inizio azione di Mbappé. I catalani si confermano un fortino in casa, in cui non perde ottobre.

La classifica torna corta in cima a La Liga: con la vittoria di questo pomeriggio contro il Mallorca l’Atletico Madrid torna a solo -1 dai Galacticos e sabato prossimo c’è il derby al Bernabeu e della sfida rischia di non esserci Rudiger, uscito per infortunio questa sera.