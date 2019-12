Esteghlal, i giocatori rivogliono Stramaccioni e rifiutano il nuovo allenatore

Esteghlal, continua il caos nell’ex squadra di Andrea Stramaccioni che però non ha chiuso definitivamente le porte al club

Sembrava definitivamente terminata l’avventura di mister Stramaccioni sulla panchina dell’Esteghlal. Potrebbero infatti esserci dei margini per riniziare almeno fino al termine della stagione. Come riporta gianlucadimarzo.com infatti le parti sono a lavoro per trovare un accordo.

I giocatori hanno rifiutato l’allenatore ad interim e hanno chiesto al preparatore atletico di Stramaccioni un programma per allenarsi in questi giorni. La soluzione potrebbe essere quella di ridurre il contratto a sei mesi con pagamenti degli stipendi anticipati fino a giugno.