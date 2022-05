Eto’o: «L’Inter ha dato tutto: Onana è uno dei migliori al mondo»

Le parole di Samuel Eto’o sulla stagione appena passata dell’Inter e sul futuro con Onana tra i pali: le sue dichiarazioni

A margine dell’Integration Heroes Match, Samuel Eto’o ha parlato della lotta scudetto terminata ieri a favore del Milan ma non solo. di seguito le sue parole.

INTER – «Sono comunque felice perché l’Inter ha dato tutto, poi serve sempre un campione e ci sono altre squadre. Ora deve pensare all’anno prossimo, sperando che possa tornare a lottare per il titolo».

ONANA – «Per me è uno dei tre migliori portieri del mondo, se non il migliore. Ho avuto la fortuna di averlo nel Camerun, spero che possa dare tanto all’Inter e soprattutto al Camerun. Con il calcio moderno, serve un portiere che faccia lanci da 50-60 metri, è un giocatore in più».