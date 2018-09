Ultim’ora: Euro 2024 verrà disputata in Germania, battuta la concorrenza della Turchia. Nel 2020 toccherà al torneo ‘itinerante’

Gli Europei del 2024 verranno disputati in Germania. L’annuncio ufficiale è giunto pochi minuti fa dalla UEFA. L’organismo continentale ha ha comunicato che Euro 2024, la competizione che seguirà al torneo ‘itinerante’ del 2020, verrà disputato in Germania. Una nuova importante manifestazione sportiva per la Germania che ospiterà gli Europei del 2024, basti pensare che l’ultimo torneo disputato son stati i Mondiali del 2006, vinti dall’Italia. Solamente diciotto anni dopo, dunque, in Germania si disputerà una nuova importante manifestazione calcistica a riprova dell’elevato livello di stadi e infrastrutture nel paese dell’Europa centrale.

Nel primo pomeriggio odierno l’UEFA ha annunciato quale sarà il paese che ospiterà la fase finale dell’Europeo. Vince, dunque, la Germania che era arrivata al ballottaggio con la Turchia. Quattro anni prima, nell’Europeo di calcio del 2020, invece non ci sarà alcuna singola nazione organizzatrice, ma si giocherà in 12 distinte città europee in occasione del 60esimo anniversario della nascita del torneo. La gara inaugurale si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, mentre le semifinali e la finale si disputeranno allo Stadio Wembley di Londra. Il torneo ‘itinerante’, però, non sarà una regola, visto che già nel 2024 si tornerà con la formula del paese organizzatore.